ЄС може надати Румунії кредит на 5 млрд. євро

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Єврокомісія пропонує надати Румунії кредит в 5 млрд. євро в рамках консолідованого кредиту з міжнародними фінансовими організаціями.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідна пропозиція направлена Раді міністрів ЄС.

Загальна сума кредиту має сягнути 20 млрд. євро. З них 12,95 млрд. надасть Міжнародний валютний фонд, 1 млрд. – Світовий банк, ще 1 млрд. – Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Цей кредит має допомогти розвитку економіки Румунії під час фінансової кризи.

“Підтримка Румунії з боку ЄС підкреслює нашу солідарність з країнами-членами. Водночас, підтримка надається на умовах імплементації румунською владою широкої програми фіскальних, фінансових та структурних реформ”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУНЬЯ.

Очікується, що Рада міністрів з економічних та монетарних справ визначиться щодо надання кредиту Румунії на своєму засіданні 5 травня.

Передбачається, що фінансова допомога ЄС надаватиметься протягом 24 місяців максимум 5-ма траншами. При цьому Румунія має, зокрема, використати отримані кредитні кошти для закріплення дефіциту бюджету в 2009 році на рівні 5,1% ВВП зі зниженням його до 3% у 2011 році.

Румунія може стати третьою країною-членом ЄС, що отримає кредит на підтримку економіки. До цього кредити були надані Угорщині та Латвії на 6,5 та 3,1 млрд. євро відповідно.