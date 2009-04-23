Україна не здійснила реформ в області демократії

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Україна в 2008 році не змогла реалізувати реформи в області демократії та верховенства права.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді щодо

прогресу України у виконанні Плану дій в рамках Європейської політики сусідства, представленій сьогодні.

Так, цілі Плану дій включали в себе посилення стабільності та ефективності демократичних інституцій, верховенства права та боротьбу з корупцією.

Так, Україні протягом минулого року не вдалося імплементувати рекомендації ОБСЄ щодо проекту виборчого законодавства.

Єврокомісія відзначає незначне просування вперед в області конституційної реформи.

“Національна конституційна рада, створена Президентом в 2007 році, збиралася тільки один раз”, - зазначається у доповіді.

Крім того, не були імлементовані і проекти пропозицій щодо судової реформи.

“Восени 2008 року незалежність судової системи була скомпрометована втягненням суддів в суперечку між Президентом та прихильниками прем’єр-міністра щодо рішення Президента провести дострокові парламентські вибори”, - написано в документі.

Незначним залишається і прогрес в області боротьби з корупцією. У документі зазначається, що Україною було запроваджено низку заходів для реалізації рекомендацій GRECO (Групи держав проти корупції – УНІАН), водночас, на ратифікацію продовжують очікувати Конвенція Ради Європи щодо кримінального законодавства в сфері корупції та Конвенція ООН проти корупції. При цьому, за 2008 рік громадське сприйняття корупції в Україні погіршилося, що призвело до її переміщення зі 118-ї на 134-ту сходинку в рейтингу корумпованих країн світу, що складається міжнародною організацією “Transparency International”.

Як повідомляв УНІАН, План дій є практичним інструментом співпраці ЄС з третіми країнами в рамках Європейської політики сусідства. Щорічно Єврокомісія готує звіти щодо прогресу в реалізації Плану дій.