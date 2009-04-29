Одеса отримає нагороду ПАРЄ

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Одеса отримає приз Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за активний розвиток європейських ідеалів.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у Постійному представництві України при Раді Європи.

Згідно з повідомленням, сьогодні було оприлюднено список лауреатів Європейської премії.

Одеса, серед інших переможців, отримує “Дошку пошани” – спеціальний приз ПАРЄ.

“В такий спосіб Асамблея відзначила вагомий внесок українського міста в розвиток місцевої та регіональної демократії, побратимських зв’язків з європейськими містами, а також успішну реалізацію важливих ініціатив Ради Європи, зокрема, проведення в 2008 році Тижня місцевої демократії”, - зазначається в Повідомленні.

Європейська премія як спеціальна нагорода ЄС була започаткована в 1955 році. В 1995 році вона була розділена на чотири нагороди (у порядку зростання): “Європейський диплом”, “Прапор честі”, “Дошка пошани” і “Європейська премія.

Одеса вже отримувала “Прапор честі” ПАРЄ в 1998 році.