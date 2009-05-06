Європарламент заборонив вбивство ”котиків”

Брюссель. 6 травня. УНІАН. Європарламент практично повністю заборонив продаж товарів зі шкіри молодих тюленів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Діани УЕЛЛІС (група ліберальних партій, Великобританія), схваленій на засіданні Європарламенту 5 травня.

“За” проголосували 550 депутатів, проти – 49, утрималися – 41.

Згідно з текстом доповіді, продаж продуктів зі шкіри молодих тюленів дозволено лише північним племенам, для яких охота на тюленів є традиційним заняттям.

Нові правила також розповсюджуються і на імпорт продукції зі шкіри молодих тюленів. Згідно з документом, імпорт буде дозволено лише в рідкісних випадках і тільки, якщо йтиметься про товари для особистого використання.