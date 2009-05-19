Кужель створить при Кабміні Раду заробітчан

Київ. 19 травня. УНІАН. При Кабінеті міністрів планується створити Раду з питань вирішення проблем українців, які працюють за межами України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України з посиланням на шолову Держкомпідприємництва Олександру КУЖЕЛЬ, яка у складі української урядової делегації перебувала з робочою поїздкою в Іспанії, Італії та Португалі – країнах, які є лідерами за кількістю працюючих там українських громадян.

О.КУЖЕЛЬ наголосила, що до складу ради входитимуть особи, визначені громадськими об’єднаннями українців у певній країні. ”Українці за кордоном мають право мати лобістський орган, який контролюватиме виконанні прийнятих у Україні рішень і доручень”, - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Голова Держкомпідприємництва підкреслила, що за результатами робочої поїздки перед українськими чиновниками було піднято дуже багато важливих питань у напрямку декларування доходів, виплати пенсій, дії паспортів, а також безліч дрібніших, але не менш важливих питань.

Так, наприклад, потребує вирішення врегулювання питання вартості перевезення в Україну тіл українських громадян у випадку смерті. ”Зараз дано відповідне доручення Міністерству транспорту передбачити фіксовану вартість за ці послуги в розмірі не вище ніж в Європі - 1,5 тис. євро”, - відзначила О.КУЖЕЛЬ (зараз вартість перевезення сягає 3,5 тис. євро).

Крім того, на прохання українців за кордоном буде вирішено питання складання державних іспитів за межами України. ”Прем’єр-міністр дала доручення відповідним відомствам поїхати за кордон і прийняти державні іспити в дітей, які навчалися у міжнародній школі при Міністерстві освіти і науки України”, - відзначила О.КУЖЕЛЬ.