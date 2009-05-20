”Молочники” ЄС погрожують страйком

Брюссель. 20 травня. УНІАН. Організації виробників молока в Європі – Європейська профспілка працівників молочної галузі та Організація виробників молока - обіцяють провести страйк через низькі ціни на молокопродукти.

Як повідомляє AFP, про це йдеться у їх спільній заяві, розповсюдженій сьогодні.

“Проблема ціни молока є європейською”, - зазначається у заяві.

Згідно з повідомленням на Інтернет-сайті Європейської профспілки працівників молочної галузі, 25 травня під час засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС, в Брюсселі відбудеться попереджувальна акція протесту. Близько тисячі фермерів прибудуть до Брюсселю з пересувними корівниками та коровами в них, проїдуть тракторами центральними вулицями міста, після чого розмістяться біля будинку, де проходитиме засідання Ради міністрів.

“О 12-30 міністри сільського господарства країн-членів ЄС запрошуються на ланч з молокопродуктами”, - зазначається у повідомленні. Під час своєї маніфестації 25 травня фермери вимагатимуть гнучкої політики контролю за обсягами виробництва молока в країнах-членах ЄС, що має стримувати падіння цін.

Як повідомляв УНІАН, на 2007-2008 маркетинговий рік обсяг квот становив 139,6 млн. тонн. на постачання молока на молокопереробні підприємства та 3,4 млн. тонн - на прямий продаж споживачам.

18 березня 2008 року Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС кваліфікованою більшістю схвалила підвищення квот на виробництво молока на 2% з 1 квітня 2008 року.

Восени 2008 року було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.