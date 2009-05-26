ЄК створила сайт ”Преса про Європу”

Брюссель. 26 травня. УНІАН. Єврокомісія представила Інтернет-сайт, на якому щоденно 10-ма мовами з’являтимуться статті про Європу з найбільших європейських видань.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, презентацію провела віце-президент Єврокомісії, відповідальна за міжінституційні відносини та стратегію комунікацій Марго УОЛЛСТРЬОМ.

“Мета – запропонувати кожного дня вибір статей з 250 видань європейської та міжнародної преси на європейську тематику”, - сказала вона сьогодні на прес-конференції.

В проекті Presseurop (http://presseurop.eu/) працюватимуть близько 10-ти журналістів. Переклад статей поки що здійснюватиметься також лише на 10 європейських мов з подальшим розширенням до всіх 23-х офіційних мов ЄС.