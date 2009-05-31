В бельгійському Остенде проходить 10-ий фестиваль старих кораблів “Остенде на якорі” (фоторепортаж)

Брюссель. 31 травня. УНІАН. В бельгійському Остенде проходить 10-ий фестиваль старих кораблів “Остенде на якорі”.

Нинішній фестиваль зібрав майже 200 старовинних яхт, човнів та кораблів. При цьому, для всіх кораблів, чий вік більший за 40 років, участь у фестивалі безкоштовно, але за однієї умови – збереження їхнього внутрішнього та зовнішнього вигляду. Найстарше судно, представлено на цьогорічному фестивалі побудовано в 1898 році.

У програмі фестивалю також вихід кораблів в море з пасажирами, тематичні виставки, морський ринок. А розважають присутніх народною музикою приморських містечок колективи з Бельгії, Нідерландів, Франції та Великобританії.