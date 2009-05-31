В бельгійському Остенде проходить 10-ий фестиваль старих кораблів “Остенде на якорі” (фоторепортаж)
200 кораблів розмістилися в порту
Брюссель. 31 травня. УНІАН. В бельгійському Остенде проходить 10-ий фестиваль старих кораблів “Остенде на якорі”.
Нинішній фестиваль зібрав майже 200 старовинних яхт, човнів та кораблів. При цьому, для всіх кораблів, чий вік більший за 40 років, участь у фестивалі безкоштовно, але за однієї умови – збереження їхнього внутрішнього та зовнішнього вигляду. Найстарше судно, представлено на цьогорічному фестивалі побудовано в 1898 році.
У програмі фестивалю також вихід кораблів в море з пасажирами, тематичні виставки, морський ринок. А розважають присутніх народною музикою приморських містечок колективи з Бельгії, Нідерландів, Франції та Великобританії.
|Бриг Astrid, побудований 1918 року, довжиною 41,46 м, шириною 6,46 м.
|Рятувальне судно William Kate – Johnston, побудоване з дерева в 1920 році, довжина – 18,5 м., ширина – 4,60 м.
|Класична яхта Breskens
|Вербот Theodosia (Феодосія) побудований “лише” в 1985-му році, але теж представлений на фестивалі
|Однощоглова яхта Bonify побудована в 1926 році, довжина – 15 м., ширина – 3,80 м.
|На задньому плані – пароплав Hydrograaf, побудований в 1903 році, довжина – 40,45 м., ширина – 6,70 м.
|Шхуна Cor. 13:13, довжина – 17,5 м., ширина – 3,55 м., побудована з дерева (репліка).
|Класична яхта Etoile du Matin (Ранкова зірка), побудована в 1938 році з дерева, довжина – 15 м., ширина – 4,35 м.
|Ще одна класична яхта, побудована в 1987 році, довжина – 9 м., ширина – 3,5 м.
|Один з моряків демонструє своє вміння плести з канатів різні корисні речі...
Фото Сергія Воропаєва.
|А ось і його ”продукція”
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