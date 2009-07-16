Єврокомісія пропонує посилити безпеку постачання газу

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Єврокомісія підготувла проект законодавства для поперредження зривів у постачанні газу.

Якк передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це на прес-конференції повідомив комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

“Ми з певного часу знаємо, що існуючі механізми розв’язання газових надзвичайних ситуацій є недостатніми”, - сказав комісар.

“Європа має вивчити уроки останніх криз і зробити так, щоб європейські громадяни ніколи не мерзли через не свої помилки”, - додав він.

Комісар зазначив, що Комісія підготувала два проекти регулювання: один щодо інформування Комісії про інвестиційні проекти в області енергетичної інфраструктури, інший – безпосередньо про забезпечення безпеки постачання газу.

За словами А.ПІБАЛГСА, перший проект регулювання схвалений з метою кращого збору даних про інфраструктурні енергетичні проекти.

“Багато проектів було анонсовано, але так і не були реалізовані”, - пояснив комісар причину розробки такого проекту регулювання.

За його словами, проект передбачає зобов’язання країн-членів кожні два роки збирати інформацію про енергетичні інфраструктурні проекти і інформувати про цее Комісію, яка, на основі отриманої інформації робитиме аналіз існуючих інфраструктурних потужностей.

Стосовно другого проекту регулювання, комісар зазначив, що Комісія вже досить давно мала побоювання щодо недостатньої готовності ЄС до можливих газових криз.

“Січень 2009 року підтвердив наші побоювання”, - сказав А.ПІБАЛГС.

Разом з тим, за його словами, остання січнева криза дала можливість винести три основні уроки: необхідність покращувати діяльність внутрішнього ринку ЄС, наявність дуже різної ситуації щодо залежності від газу в різних країнах-членах ЄС, а також необхідність для Європи координувати свої дії у випадку криз.

Комісар зазначив, що на відміну від нафти, газ може бут досить легко замінений на енергетичному ринку іншими енергоресурсами, відтак, Комісія дійшла висновку, що не потрібно запроваджувати обов’язкові вимоги до країн-членів щодо забезпечення стратегічних запасів газу.

З іншого, боку, за словами комісара, існуюча інфраструктура, навіть в період криз, має бути здатною забезпечувати нормальне постачання газу до всіх країн-членів протягом 60-ти днів.

А.ПІБАЛГС повідомив, що проект регулювання передбачає створення країнами-членами спеціальних адміністрацій, які мають розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій з урахуванням необхідності в першу чергу забезпечити газом школи, лікарні, домогосподарства.

Проект регулювання також передбачає запровадження індикатору “N-1”, якій визначатиме готовність країни-члена до переривання постачання газу через основну транспортну інфраструктуру. Регулювання передбачає, яким чином визначатиметься основна транспортна інфраструктура, а також яким чином оцінюватиметься готовність країни до ситуації, пов’язаної з перериванням постачання газу основною інфраструктурою.

“Комісія пропонує перелік заходів, які країни-члени можуть використовувати. Цей перелік включає створення газових сховищ, розробку комерційної стратегії, диверсифікацію постачань, реверс не використання газопроводів”, - сказав комісар ЄС.

Він зазначив, що регулювання передбачає трирічний перехідний період для досягнення країнами відповідності індикатору “N-1”.

Комісар також повдіомив, що на сьогодні найкраще відповідають запропонованим стандартам “N-1” Данія, Греція, Німеччина та Бельгія, найменше – Словенія та Литва, де потрібні значні інвестиції для розвитку інфраструктури.

За його словами, проект регулювання передбачає, що під час криз Комісія гратиме роль координатора і забезпечуватиме єдину позицію ЄС у переговорах з третіми країнами.