Польща та РФ відкриють доступ до архівів

Варшава. 1 вересня. УНІАН. Польща та Росія відкриють одна одній доступ до архівів, що сприятиме встановленню правди про певні суперечливі події спільної історії і дозволить створити надійний фундамент для розвитку двосторонніх відносин.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявили сьогодні на спільній прес-конференції глави польського та російського урядів Дональд ТУСК та Володимир ПУТІН.

У своєму вступному слові Д.ТУСК зазначив, що під час годинних переговорів з В.ПУТІНИМ домовився визнавати висновки спільної польсько-російської комісії, яка досліджує справу про розстріл радянською владою польських офіцерів у Катині в березні 1940 року.

Він додав, що сторони домовились створити два спеціальні центри (один в РФ, другий в Польщі), які також досліджуватимуть історію польсько-російських відносин.

Д.ТУСК назвав переговори з В.ПУТІНИМ непростими, але при цьому наголосив на їх важливості для формування надійного фундаменту польсько-російських відносин.

Відповідаючи на запитання польських журналістів про трактування подій, що передували Другій світовій війні, В.ПУТІН повторив свої тези, викладені у статті в “Газеті Виборчій”, в яких згадав про співпрацю західних держав з нацистською Німеччиною задовго до укладення відомого пакту Молотова-Ріббентропа.

Крім цього, він нагадав, що Польща в 1938 році разом з Німеччиною зайняла частину території Чехословаччини.

Російський прем’єр закликав об’єктивно оцінювати всі історичні факти, не називаючи однозначною причиною початку Другої світової війни домовленості гітлерівської Німеччини із СРСР.

«Об’єктивна історія має багато кольорів. Усі ми робимо помилки. Якщо хтось хоче вишукати у «старій та цвілій булці родзинки», а «цвіль» залишити іншим, нічого доброго з цього не вийде», - сказав В.ПУТІН.

Він додав, що поляки та росіяни по-різному оцінюють певні історичні події.

Відповідаючи на аналогічне питання російського журналіста, Д.ТУСК зауважив, що Польща однозначно оцінює пакт Молотова-Ріббентропа як документ, який призвів до нападу і поділу країни між Німеччиною та Радянським Союзом.

Він також наголосив на важливості пам’ятати тогочасні події: підписання 23 серпня пакту між СРСР та Німеччиною, напад німецьких військ на Польщу 1 вересня та введення радянських військ в Польщу 17 вересня 1939 року.

«Великі народи, якими є поляки та росіяни, не повинні боятись правди», - резюмував Д.ТУСК.

Довідка УНІАН. Поляки безрезультатно добивалися доступу до радянських архівів, які отримала в спадок Росія, щоб дослідити документи стосовно розстрілу НКВС близько 15 тисяч польських офіцерів в березні 1940 року в Катині.

Більшість офіцерів, який утримувала в концентраційних таборах після захоплення Польщі радянська армія, розстріляли в селі Катинь поблизу Смоленська.