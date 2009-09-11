Візовий кодекс ЄС стримуватиме спрощення візового режиму з Україною

Київ. 11 вересня. УНІАН. Новий Візовий кодекс стримуватиме процес спрощення візового режиму між Україною та країнами Європейського Союзу.

Таку думку висловив директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН у коментарі УНІАН.

«Він (новий Візовий кодекс – УНІАН) стримує тим, що він на сьогодні ще не працює. Мають бути спільні консульські інструкції», - сказав П.КЛІМКІН. (Візовий кодекс Рада міністрів ЄC схвалила 25 червня – УНІАН).

Наприклад, за його словами, в новому Візовому кодексі міститься чітка вимога, що кожне консульство запровадить механізм апеляції. Він зазначив, що Україна веде складні переговори щодо діяльності візових центрів. «В діяльності візових центрів є мінуси, але є і плюси, оскільки немає черг», - сказав П.КЛІМКІН.

При цьому він зазначив, що для України дуже важливо, щоб візові центри не становили додаткових проблем для українських громадян. «Ми не проти візових центрів як таких, ми проти того, щоб громадяни платили або додаткові гроші, або надавали додаткові документи», - додав він.

Крім того, за його словами, найближчими роками буде запроваджено збір біометричної інформації, і це буде складно робити посольствам і простіше робити через візові центри.

Також П.КЛІМКІН висловив сподівання, що найближчим часом вдасться розширити перелік пільгових категорій громадян, які можуть оформляти візи за спрощеною процедурою. За його словами, в цьому питанні є певне просування.

П.КЛІМКІН також відзначив, що до того, як новий Візовий кодекс не буде повністю погоджений, Європейський Союз просто не буде готовий до подальших переговорів щодо спрощення візового режиму з Україною.