ЄС в 2011-2013 роках витратить 15 млн. євро на підтримку кіно
На розвиток міжнародної співпраці
Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС виділила 15 млн. євро на підтримку кінематографу.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено в ході дводенного засідання Ради 14-15 вересня.
Гроші, що витрачатимуться в рамках програми MEDIA Mundus в 2011-2013 роках, передбачені для підтримки співпраці між європейськими кінематографістами та професіоналами з третіх країн. Зокрема, передбачається можливість використання цих грошей на підтримку прокату європейських фільмів за кордоном та закордонних фільмів в ЄС, обмін інформацією та навчання професіоналів. Єврокомісія може надавати підтримку в обсязі до 80% від вартості відповідних проектів.