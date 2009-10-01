Росія проводила в Грузії політику ”повзучої анексії”

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Росія проводила політику “повзучої анексії” Абхазії та Південної Осетії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Міжнародної незалежної комісії з розслідування причин російсько-грузинської війни, створеної ЄС у грудні 2008 року, текст якої оприлюднено на її офіційному сайті.

“Росія сприяла прогресивній анексії Абхазії та Південної Осетії шляхом інтеграції цих територій до її економічного, законодавчого та безпекового простору”, - написано в документі.

“Найчіткішою демонстрацією такої російської політики з інтеграції сепаратистських регіонів сусідніх країн в її сферу законодавчої юрисдикції була “паспортизація”, надання російських паспортів та громадянства Російської Федерації жителям Абхазії та Південної Осетії”, - йдеться далі у доповіді.

Автори документу зазначають, що в цьому контексті лише в 2007 році Росія виплатила жителям Абхазії 590 млн. рублів у вигляді пенсій, та 100 млн. рублів – жителям Південної Осетії, де переважна більшість негрузинського населення вже мали російські паспорти.

Іншою ознакою “повзучої анексії”, вважають автори доповіді, стала відкрита підтримка Росією сепаратистських урядів цих двох регіонів Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Комісія ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року представила свою доповідь у Брюсселі.

Доповідь складається з трьох томів загальним обсягом понад тисяча сторінок.

Робота Комісії ЄС на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак, голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією та Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію та Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.