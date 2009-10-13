В Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС
08:41, 13 жовтня 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити ситуацію на молочному ринку ЄС, а також заслухати щоквартальну доповідь Єврокомісії з цього питання. Міністри також планують визначитися щодо допуску на ринок трьох сортів генетично-модифікованої кукурудзи, обмінятися позиціями напередодні консультацій щодо співпраці в області рибальства з Норвегією на 2010 рік.
Дата події: 19-20 жовтня 2009 року. Час початку: 10:00, 19 жовтня 2009 року.
Час початку: 10:00, 19 жовтня 2009 року.
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