Європарламент підтримав надання макрофінансової допомоги 4-м країнам

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Європарламент підтримав надання макрофінансової допомоги Сербії, Боснії, Вірменії та Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні рішення були схвалені сьогодні Європарламентом на засіданні у Страсбургу.

Депутати підтримали 4 доповіді про надання 200 млн. євро макрофінансової допомоги Сербії (у формі кредиту), 100 млн. євро макрофінансової допомоги Боснії та Герцеговині (кредит), 100 млн. євро макрофінансової допомоги для Вірменії (з них 65 млн. євро – кредит, 35 млн. – грант), 46 млн. євро макрофінансової допомоги Грузії (грант).

Відповідні рішення для набуття чинності мають бути підтримані Радою ЄС.