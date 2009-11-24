Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Єврокомісія підозрює чеську енергетичну компанію ČEZ, a.s. в зловживанні домінуючою позицію на ринку.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, сьогодні, 24 листопада, представники Єврокомісії провели несподівані перевірки в приміщеннях цієї компанії.

У повідомленні зазначається, що Комісія має підстави вважати, що певні дії компанії самостійно чи разом з іншими гравцями ринку могли привести до обмеження конкуренції, посилення домінуючої позиції ČEZ, a.s. на чеському оптовому ринку електроенергетики.

Несподівані перевірки є попереднім кроком в антимонопольному розслідуванні.

ČEZ, a.s. була створена в 1992 році Національним фондом майна Чехії, займається виробництвом електроенергії та продажем електроенергії і постачанням тепла. В 2003 році з придбанням ряду акцій розподільчих компаній Чехії створила ČEZ Group. Має активи в Болгарії, Румунії, Польщі, Сербії, Косово, Боснії та Герцеговині і Україні.