ЄС на саміті з Україною може представляти новообраний шеф дипломатії Ештон

Брюссель. 25 листопада. УНІАН. ЄС на саміті з Україною 4 грудня може бути представлений новим шефом європейської дипломатії баронесою Кетрін ЕШТОН.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив ввечері 24 листопада Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, виступаючи з лекцією “Україна та ЄС: Pro&Contra” в католицькому Левенському університеті Бельгії.

“Ми поки не знаємо списку учасників з європейського боку, однак сподіваємося, що пані ЕШТОН буде у Києві в своєму новому статусі”, - сказав Посол.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня у Києві відбудеться 10-ий саміт Україна-ЄС, на якому планується обговорити питання двосторонньої економічної співпраці, співпраці в енергетиці, протидії кліматичним змінам, хід переговорів щодо угоди про асоціацію, а також наближення президентських виборів в Україні.

К.ЕШТОН була обрана на посаду Верховного представника ЄС з питань безпекової та зовнішньої політики на неформальному засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19 листопада. Її посада, як і посада обраного в той самий день Президента Європейської Ради Хермана Ван РОМПОЯ передбачені Лісабонською угодою ЄС. Угода має набрати чинності з 1 грудня цього року.