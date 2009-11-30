Україна та Нідерланди розвиватимуть науково-технічне співробітництво

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Україна та Нідерланди планують розвивати науково-технічне співробітництво.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Посольстві України в Нідерландах, про це йшлося під час зустрічі Посла України Василя КОЗАЧЕНКА з науковцями у Центрі наукових технологій High Tech Campus в Ейндхховені, яка відбулася 26 листопада.

Під час переговорів з представниками Кампусу було обговорено можливості створення нових наукових та бізнесових проектів, над якими працюють й українські науковці. Сторони домовилися налагодити двостороннє співробітництво з українськими науковими центрами в галузі наноелектроніки і вбудованих систем, мікросистем, інфотейнмента, високотехнологічних систем і у сфері охорони здоров‘я.

В ході відвідування Ейндховену, В.КОЗАЧЕНКО також взяв участь у відкритті художньої виставки українського та нідерландського митців Ігоря НЕСМІЯНОВА та Яна ван ГОГА.

Завершився вечір на головній сцені міста театральною постановкою Київського модерн-балету „Кармен. TV”, прем‘єра якого відбулася минулого року у Києві в Національному Академічному драматичному театрі ім. І.Франка. Гастролі балетної трупи триватимуть протягом 2 місяців у різних містах Нідерландів.