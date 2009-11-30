Президент Європарламенту відвідає Україну
20:02, 30 листопада 2009Новини ЄС
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Візит призначено на 20-21 грудня
Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК відвідає Україну 20-21 грудня.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Є.БУЗЕК заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.
«Хочу подякувати за запрошення до Києва. Я поїду туди 20-21 грудня», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні спікер українського парламенту розпочав дводенний візит до Брюсселя.
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