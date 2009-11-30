ЄС скасував візи для трьох Балканських країн

Київ. 30 листопада. УНІАН. Громадянам Сербії, Чорногорії і Македонії для поїздок до країн шенгенської зони відтепер не потрібні візи. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада міністрів Євросоюзу, передає ІТАР-ТАСС.

Цього кроку від Брюсселя в трьох колишніх югославських республіках чекали давно і з нетерпінням, а їх уряди відміну візового режиму з ЄС проголосили однією із своїх найважливіших зовнішньополітичних цілей. Сьогоднішнє рішення в Белграді, Подгориці і Скоплє тлумачить як завершення важливого етапу на шляху до повноправного членства цих країн в ЄС. Сербія може розглядати його і як гарантію того, що Євросоюз невдовзі зніме свою блокаду з угоди про стабілізацію і асоціацію, парафованої два роки тому, але потім ”замороженої” через позиції Нідерландів.

Разом з тим, з режиму угоди про безвізовий режим повністю виключено Косово: близько 2 млн. косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп продовжують підпадати під дію шенгенських загороджувальних бар`єрів. Причина - як у криміногенній обстановці в самопроголошеній республіці, так і в важкій соціально-економічній ситуації.