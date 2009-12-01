Установча сесія Euro-NEST відбудеться у березні-2010

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Установча асамблея Euro-NEST (Парламентської Асамблеї ЄС-країни-учасниці Східного партнерства - УНІАН) може відбутися у березні 2010 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

“Установча асамблея планується на березень 2010 року”, - сказав він.

Спікер українського парламенту зазначив, що вже бачить фракційний склад української делегації, яка, як і делегації інших 5 країн-східних сусідів ЄС, складатиметься з 10 осіб. Так, за словами В.ЛИТВИНА, враховуючи нинішній склад Верховної Ради, Партія регіонів та БЮТ матимуть по три кандидати, “Наша Україна – Народна Самооборона” – 2 кандидати, а фракції КПУ та Блоку Литвина – по одному кандидату.

Разом з тим, за словами В.ЛИТВИНА, на сьогодні є проблема з формуванням парламентської делегації Білорусі, оскільки європейська сторона хотіла б, щоб вона складалася з 5 представників парламенту Білорусі та 5 представників опозиції, однак як обирати представників опозиції до складу делегації – незрозуміло.

Як повідомляв УНІАН, створення Euro-NEST передбачено новою програмою ЄС “Східне партнерство”, яка була започаткована 7 травня 2009 року і спрямована на посилення співпраці з шістьма країнами-східними сусідами ЄС. До країн партнерів увійшли Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.