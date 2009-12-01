Євросуд з прав людини визначиться щодо українського судді 13 січня

Брюссель. 1 грудня УНІАН. Європейський суд з прав людини визначиться щодо права України відкликати перелік кандидатів на посаду судді в цьому суді 13 січня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам Президент суду Жан-Поль КОСТА.

“У січні, 13 січня ми проведемо повторне слухання, після чого за кілька днів буде готова наша позиція”, - сказав він.

Президент Європейського суду з прав людини зазначив, що на сьогодні, коли не має постійного судді від України, а кількість звернень від українських громадян є досить значною, суд вимушений просити Україну призначати суддю ad hoc.

“Але це не може тривати без кінця, це – не нормально”, - заявив Ж.-П.КОСТА.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала перелік з трьох кандидатів на посаду судді у квітні 2007 року, однак 14 вересня 2007 року перелік був відкликаний, оскільки, згідно з Указом Президента України, перший перелік був сформований з порушеннями. Тим же указом було затверджено нові правила відбору кандидатів в Україні. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) продовжила розгляд першого переліку, після чого один з кандидатів з нього взяв самовідвід.

За результатами нового відбору Україна подала другий перелік кандидатів, який не визнається ПАРЄ, оскільки Асамблея вважає, що Україна мала просто доповнити перший перелік третьою кандидатурою.

19 травня 2009 року двадцять депутатів-членів ПАРЄ на чолі з Д.МАРТІ зареєстрували проект резолюції про позбавлення української делегації права голосу через проблему з поданням переліку кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

23 червня 2009 року ПАРЄ підтвердила повноваження української делегації в Асамблеї, і вирішила не застосовувати санкції до української делегації.

Зараз Україну в суді представляє суддя ad hoc.