НАТО підтвердить права Грузії та України на членство

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що міністри закордонних справ країн-членів на засіданні Ради Альянсу підтвердять рішення Бухарестського саміту про майбутнє членство Грузії та України в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Думаю, що міністри підтвердять рішення Бухарестського саміту, і ми привітаємо прогрес обох країн у виконанні національних річних програм”, - сказав Генсек НАТО.

Він ухилився від відповіді на запитання щодо того, чи можуть ці країни розраховувати на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Ради івнічно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ. В рамках цього засідання також пройдуть засідання Комітетів Україна-НАТО та Грузія-НАТО.

Лідери країн-членів схвалили принципове рішення про майбутнє членство України та Грузії в Альянсі на саміті в Бухаресті на початку квітня 2008 року.