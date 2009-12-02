У жовтні ціни промвиробників в ЄС зросли

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. У жовтні 2009 року ціни промислових виробників зросли порівняно з вереснем 2009 року на 0,2% в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У жовтні-2009 порівняно з жовтнем-2008 ціни виробників знизились на 6,7% в єврозоні та на 5,8% в ЄС-27.

У жовтні-2009 порівняно з вереснем-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики знизилися на 0,1% в єврозоні та в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зросли на 1,0% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27. В обох зонах ціни напівфабрикатів зменшилися на 0,1%, ціни на капітальне майно та на товари тривалого використання не змінилися. Товари короткочасного споживання знизились на 0,3% в зоні євро та на 0,4% в ЄС-27.

Найбільше зростання зареєстровано у Великобританії (1,7%), Греції, Франції та Нідерландах (по 0,9%). Найбільше зниження спостерігалося у Литві (-1,2%), Латвії (–-0,7%), Данії, Угорщині та Португалії (по -0,5%).

У жовтні-2009 порівняно з жовтнем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики зменшились на 3,9% в єврозоні та на 3,2% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 14,4% в єврозоні та на 12,7% в ЄС-27, напівфабрикати знизились на 6,4% в єврозоні та на 5,7% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 3,3% в єврозоні та на 2,3% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 0,4% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27, капітальне майно подешевшаало на 0,7% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.

Зростання цін у жовтні-2009 порівняно з жовтнем-2008 не було зареєстроване в жодній країні-члені ЄС. Найбільше зниження цін зареєстроване в Литві (-12,8%). Нідерландах (-11,2%) ТА Латвії (-10,2%).

У вересні-2009 порівняно з серпнем-2009 ціни промислових виробників зменшились на 0,4% в обох зонах.