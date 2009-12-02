МЗС чекає від саміту з ЄС презентації пілотного проекту для Криму

Київ. 2 грудня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ сподівається, що на саміті Україна – ЄС, що пройде у Києві 4 грудня, буде офіційно представлено пілотний проект Євросоюзу з підтримки Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЄЛІСЄЄВ сказав на прес-конференції.

“Я дуже сподіваюся, що на саміті 4 грудня буде офіційно анансовано про те, що Крим буде пілотним проектом, у який ЄС готовий інвестувати для того, щоб сприяти вирішенню нагальних соціально-економічних проблем Криму”, - сказав він.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, проект з підтримки Криму включатиме не лише інвестиції з боку ЄС, а й окремих країн-членів Євросоюзу.

Він повідомив, що вже є двосторонні проекти з Великою Британією, Португалією, Іспанією.

Зокрема, йдеться про проекти розвитку громадянського суспільства, облаштування і забезпечення національно-культурних потреб нацменшин, які мешкають на території Криму, зокрема, татарської меншини.

К.ЄЛІСЄЄВ відмовився назвати конкретну суму, яку планується витратити на проект з підтримки Криму. “Ми знаємо цю суму, але назвати її я не можу. Повірте мені, вона дуже амбіційна і дійсно реалістична”, - сказав він.

За словами К.ЄЛІСЄЄВА, цього року відбулося декілька візитів керівництва АРК до Брюсселя, де ці проекти обговорювалися.