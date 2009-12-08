Міністри ЄС та країн Східного партнерства схвалять програму на 2010 рік

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС і країн-учасниць «Східного партнерства» планують схвалити робочу програму на 2010 рік.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у прес-службі Єврокомісії, програма має бути схвалена на сьогоднішньому засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС і учасниць «Східного партнерства».

При цьому, наголошується у повідомленні прес-служби Єврокомісії, що стосується двостороннього аспекту співпраці між ЄС і окремими країнами-учасницями «Східного партнерства», планується вже наступного року проводити переговори з 5-ма країнами про угоди про асоціацію. На сьогодні, такі переговори ведуться лише з Україною.

«Завдяки спільним зобов`язанням і зусиллям всіх партнерів «Східне партнерство» дуже вдало стартувало. За короткий час ми зробили значні кроки для поглиблення і посилення наших відносин – двосторонніх і багатосторонніх», - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань зовнішніх відносин, європейської політики сусідства, а також з питань торгівлі Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

У повідомлення також наголошується, що на початку 2010 року ЄС почне програму допомоги в інституційному будівництві в країнах-учасницях «Східного партнерства», для чого на початку року до всіх країн-учасниць будуть направлені місії експертів, які повинні будуть вивчити потреби кожної з країн-партнерів в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» - ініціатива ЄС, спрямована на посилення взаємин зі східними сусідами Євросоюзу, була офіційно започаткована 7 травня цього року на саміті в Празі. Учасниками «Східного партнерства» окрім країн-членів ЄС є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна.