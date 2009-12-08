ЄС хоче почати переговори про угоди про асоціації з країнами Кавказу

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС хоче почати переговори про угоди про асоціації з Азербайджаном, Вірменією і Грузією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні висновках Ради щодо відносин з країнами Південного Кавказу.

«Рада привітала презентацію пропозицій проекту директив про переговори про угоди про асоціацію, направлені на досягнення амбітних і всеосяжних угод, що йдуть далі чинних зобов`язань, з урахуванням специфічних обставин в кожній з країн», - написано у висновках Ради міністрів ЄС.

У висновках наголошується, що ЄС найближчим часом планує затвердити відповідні директиви для початку переговорів. При цьому, в документі наголошується готовність ЄС також почати переговори з країнами, які вже приєдналися до Світової організації торгівлі, про створення глибокої і всесторонньої зони вільної торгівлі.

«Рада підкреслює важливість політичної асоціації і значної економічної інтеграції країн-партнерів з ЄС», - написано у висновках.

Рада міністрів ЄС також привітала зобов`язання Азербайджану, Вірменії та Грузії прагнути посилення відносин з Євросоюзом, і висловила готовність і надалі сприяти стабільності, співпраці і процвітанню на Південному Кавказі, у тому числі шляхом надання програм технічній допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС. В рамках засідання також відбудеться міністерська конференція «Східного партнерства», в якій візьмуть участь міністри закордонних справ країн-членів ЄС та країн-учасниць «Східного партнерства».