ЄС підтримав створення держави Палестина

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС закликає Ізраїль та Палестину до відновлення переговорів з метою створення Палестинської держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради, схвалених на її засіданні сьогодні.

“Європейський Союз закликає до негайного відновлення переговорів, які мають привести до рішення про дві держави”, - зазначається у висновках.

Разом з тим, міністри не підтримали ініціативу швецького головування в ЄС щодо того, щоб Єрусалим водночас був столицею Ізраїлю та Палестини, зазначивши лише у висновках, що питання Єрусалиму, переміщених осіб, безпеки та водопостачання мають бути вирішені пізніше.

Міністри також висловили готовність допомагати становленню держави Палестини, в тому числі в рамках Європейської політики сусідства.

ЄС у своїх висновках привітав рішення уряду Ізраїлю частково та тимчасово заморозити політику розселення своїх громадян на палестинських територіях, як перший крок “у правильному напрямку”, а також підкреслив, що політика розселення, будівництво розподільчих бар’єрів та руйнування будинків не відповідають нормам міжнародного права.

Міністри висловили стурбованість ситуацією у Східному Єрусалимі, закликавши всі сторони утриматися від провокаційних дій.