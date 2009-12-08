”Східним партнерством” задоволені і ЄС, і сусіди

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС і країн-партнерів задоволені розвитком «Східного партнерства».

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції по закінченню міністерського засідання «Східного партнерства».

«Мені здається, у нас є дивний крутячий момент, і сподіваюся, він буде продовжений при іспанському президентстві в ЄС», - заявив міністр закордонних справ головуючої в ЄС Швеції Карл БІЛЬДТ.

У свою чергу комісар ЄС з питань зовнішніх відносин, Європейської політики сусідства і торгівлі Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначила, що ініціатива «Східне партнерство» досягла значних результатів за дуже нетривалий час.

«Це була перша зустріч міністрів, і я дуже горда бачити ті результати, яких ми досягли за такий короткий час», - сказала вона.

Комісар відзначила, що активно розвиваються двосторонні стосунки між ЄС і країнами-учасницями «Східного партнерства», зокрема вже зараз ведуться переговори про угоду про асоціацію з Україною, на початку 2010 року повинні початися такі ж переговори з Молдовою, крім того, найближчим часом Рада міністрів ЄС планує затвердити директиви для таких самих переговорів з країнами Південного Кавказу: Азербайджаном, Вірменією та Грузією.

Говорячи про багатосторонній аспект співпраці, вона зазначила, що у 2010 році буде розпочата реалізація програми інституційного будівництва, направлена на підвищення ефективності інститутів влади в країнах-учасницях “Східного партнерства”, а також програми розвитку малого і середнього бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулося засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС і країн-учасниць «Східного партнерства».