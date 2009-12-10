ЄС виділив Україні 12 млн. євро на інноваційний сектор

Київ. 10 грудня. УНІАН. Європейський Союз виділив Україні 12 млн. євро для фінансової підтримки чотирьох проектів у сфері інновацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова представництва Європейського Союзу в Україні, посол Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Серед цільових одержувачів і розпорядників коштів – Міністерство економіки, Міністерство освіти і науки, Державне агентство з інвестицій та інновацій, Державний комітет з регуляторної політики і підприємництва.

Як повідомив заступник міністра економіки Віктор ПАНТЕЛЕЄНКО, на сьогодні уряд вимагає відповідності інвестиційних проектів, які реалізуються в Україні, трьом принципам: зниженню використання енергоресурсів, зниженню використання ресурсів у цілому, проекти мають базуватися на інноваційній структурі.

За його словами, зношеність основних фондів у цілому в економіці становить 52%. В окремих галузях, таких як транспорт рівень зношеності основних фондів становить понад 80%, в енергетичному секторі – 76%.