Немирі здалося, що ЄНП підтримує Тимошенко на виборах

16:22, 10 грудня 2009
Новини ЄС
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Її представили на конгресі, як майбутнього Президента

Київ. 10 грудня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає надзвичайно важливою підтримку прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Європейською народною партією.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам за підсумками другої сесії Конгресу ЄНП, який відбувся сьогодні у Бонні, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що під час зустрічі з президентом ЄНП Вільфредом МАРТЕНСОМ та Генеральним секретарем ЄНП Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІСА Ю.ТИМОШЕНКО висловила вдячність за підтримку ЄНП її особисто і партії, яку вона очолює - «Батьківщина», яка є партією-спостерігачем в ЄНП.

«Вона почула у відповідь заклик, який є офіційною заявою ЄНП, оприлюдненою Генеральним секретарем ЄНП. Це заклик до всіх демократичних проєвропейських сил в Україні: підтримати найсильнішого кандидата для того, щоб забезпечити неповернення до влади сил минулого», - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

Г.НЕМИРЯ також стверджує, що вчора перед виступом на конгресі Юлію ТИМОШЕНКО представили як майбутнього Президента України: «Це важливий сигнал, який був публічним сигналом, оскільки це було представлення офіційне в рамках Конгресу ЄНП».

«В політиці завжди важливі символи, і символи іноді навіть більше важать, ніж конкретний текст конкретної заяви. Символізм тут в Бонні щодо підтримки проєвропейського кандидата в Україні свідчить про те, що в Європі, в Європейському Союзі підтримують той напрямок України, який робить її ближчою до ЄС, і отже, того політика, який може найефективніше це довести», - наголосив віце-прем’єр-міністр.

Г.НЕМИРЯ сказав, що така форма представлення Ю.ТИМОШЕНКО перед виступом на Конгресі ЄНП – це було погоджене рішення керівництва ЄНП: «Тут таких імпровізацій бути не може, і це є політичний символ, який особливо в сучасній політиці є важливий».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня генсек ЄНП виступив із заявою партії для українських ЗМІ, в якій, зокрема, міститься заклик до демократичних політичних сил України консолідуватися та підтримати найбільш сильного демократичного та проєвропейського кандидата, що вийде до другого туру виборів.

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