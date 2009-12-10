Словаччина відновлює роботу пропускних пунктів на кордоні з Україною

Ужгород. 10 грудня. УНІАН. 11 грудня відновлюють роботу пункти пропуску на українсько-словацькому кордоні.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Чопського прикордонного загону Сергій БРОВКО.

Зокрема, 11 грудня з 09.00 за київським часом буде відновлено рух в пункті пропуску «Малі Слеменці - Вельке Слеменце» на українсько-словацькому кордоні.

Також 11 грудня з 08.00 знову буде діяти нормальний режим в пункті пропуску «Малий Березний -Убля» на українсько-словацькому кордоні для пішохідного сполучення. (Із 29 листопада цей ПП було вже відкрито для індивідуального легкового автотранспорту та вантажних автомобілів загальною масою до 3,5 т. – УНІАН).

Як повідомлялося, у зв’язку з епідемією грипу в Україні словацька сторона 3 та 8 листопада ц.р. закрила два пункти пропуску на спільному українсько-словацькому кордоні: „Убля – Малий Березний” та „Вельке Слеменце – Малі Селменці”.