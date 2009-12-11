ЄС надасть допомогу країнам, що розвиваються, в адаптації до змін клімату

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Лідери ЄС домовилися протягом 2010-2012 років виділяти по 2,4 млрд. євро для адаптації до кліматичних змін країн, що розвиваються.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повдіоимв сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр головуючої в ЄС Швеції Фредерік РАЙНФЕЛЬДТ по завершенню засідання Європейської Ради.

“Ми домовилися надавати 2,4 млрд. євро щорічно, і цей внесок робитимуть всі країни-члени та Єврокомісія”, - сказав він.