Лідери ЄС хочуть до червня мати стратегію виходу з кризи

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Лідери ЄС просять Раду міністрів ЄС підготувати до червня 2010 року проект стратегії виходу з кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Європейська Рада закликає Раду продовжувати роботу над стратегією виходу, і представити її до червня 2010 року, як в області фіскальної політики, так і фінансового сектору”, - написано у висновках.

Лідери ЄС вважають, що стратегію виходу з кризи потрібно буде застосовувати, починаючи з 2011 року, коли очікується прискорення зростання економіки. При цьому, у документі також зазначається, що в деяких країнах застосування цієї стратегії може розпочатися раніше, а в деяких пізніше, залежно від конкретних обставин.