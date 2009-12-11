ЄС затвердив 5-річну програму в сфері юстиції, свободи та безпеки

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Лідери ЄС затвердили 5-річну програму дій в області юстиції, свободи та безпеки, так звану Стокгольмську програму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Стокгольмська програма діятиме протягом 2010-2014 років. Вона зосереджена навколо п’яти основних пріоритетів. В рамках пріоритету створення Європи закону та справедливості передбачається робота над консолідацією європейського законодавчого поля з тим, щоб люди могли відстоювати свої права за однаковими, або схожими принципами в усій Європі, а бар’єри відносно визнання однією країною-членом ЄС рішень, ухвалених судами інших країн-членів ЄС мають бути прибрані.

В рамках пріоритету Європейського захисту передбачається розробка стратегія внутрішньої безпеки, яка має сприяти посиленню захисту громадян, зокрема, від організованої злочинності, тероризму та інших загроз. Ця стратегія має бути спрямована також на посилення співпраці органів правопорядку, прикордонників, представників цивільного захисту країн-членів ЄС.

В рамках пріоритету захисту фундаментальних прав передбачається забезпечувати повагу до фундаментальних прав громадян ЄС, надавати допомогу особливо вразливим категоріям людей. Крім того, лідери ЄС підтримали подальше розширення Шенгенської зони.

В рамках пріоритету відповідальності, солідарності та партнерства в питаннях міграції та притулку передбачається проведення спільної Європейської міграційної політики, створення до 2012 року спільної системи надання притулку, сприяння легальній міграції та посилення боротьби з нелегальною міграцією, включаючи посилення охорони південних кордонів ЄС.

В рамках пріоритету зовнішнього виміру Європейської політики в області юстиції, свободи та безпеки передбачається забезпечити співзвучність цієї політики всій зовнішній політиці ЄС.

Лідери ЄС також закликали Єврокомісію запропонувати План дій в рамках реалізації Стокгольмської програми з метою його затвердження у червні 2010 року.