ЄС допомагатиме реформам в країнах ”Східного партнерства”

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. ЄС готовий сприяти реформам в країнах “Східного партнерства”, щоб полегшити їх наближення до Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Європейська Рада підкреслює зобов’язання ЄС щодо подальшої реалізації “Східного партнерства” та сприяння політичним і соціально-економічним реформам в країнах-партнерах, полегшуючи наближення до Європейського Союзу”, - написано в документі.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 7 травня цього року на саміті у Празі.

Ініціатива спрямована на посилення відносин з країнами-східними сусідами ЄС. В рамках “Східного партнерства” ЄС співпрацює з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.