Рівень зайнятості в ЄС в третьому кварталі знизився

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. За попередніми оцінками, в третьому кварталі рівень зайнятості знизився в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) на 0,5% порівняно з другим кварталом 2009 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Євростаті.

Загалом, в третьому кварталі 2009 року кількість зайнятих в єврозоні була на 0,712 млн. осіб меншою, ніж у другому кварталі 2009 року, а кількість зайнятих в ЄС-27 – меншою на 1,019 млн. осіб.

Порівняно з третім кварталом 2008 року рівень зайнятості в третьому кварталі 2009 року знизився в єврозоні на 2,1%, в ЄС-27 на 2,0%.

За оцінками Євростату, в третьому кварталі 2009 року в ЄС-27 мали роботу 221,6 млн. осіб, з них 144,8 млн. – в єврозоні.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.