В Копенгагені данські компанії демонструють екологічні чисті будинки

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. У Копенгагені у рамках Конференції ООН з кліматичних змін данські компанії демонструють сучасні екологічно чисті будинки.

Як повідомили УНІАН в агентстві PR time, усі шість будинків, відкритих для відвідування, реалізовані у рамках концепції “Зразковий будинок 2020”, метою якого є розробка збалансованого будинку, який не матиме негативного впливу на навколишнє середовище і при цьому забезпечуватиме високий рівень комфорту.

Так, учасники Копенгагенської конференції мають змогу відвідати спеціально спроектований і побудований павільйон ”Будинок ВЕЛЮКС”, який сполучає будівлю конференції з найближчою станцією метро. Це – експериментальна споруда, у якій використані новітні технології, що забезпечують максимально можливий баланс між енергоспоживанням, екологічністю і внутрішнім комфортом для людини.

Учасники конференції також можуть відвідати будівлю Університету Копенгагена ”Зелений маяк”. У цьому університетському будинку встановлені сонячні колектори і мансардні вікна, які дають можливість максимально використовувати енергію сонця при експлуатації будівлі, а також звести до мінімуму кількість викидів вуглекислого газу.

Ще один будинок, ”Будинок для життя”, побудований в Орхусі (Данія), є повністю енергонезалежним. При цьому баланс світла і тіні, тепла і прохолоди забезпечують комфорт для його мешканців - звичайної сім`ї, яка проживає там протягом року у рамках експерименту.

У рамках концепції ”Зразковий будинок 2020” в 2010 році будуть побудовані і відкриті ще чотири будинки у різних країнах Європи. Наступний будинок, відкриття якого планується на початку 2010 року, буде житловим ”Будинком світла” в Австрії.

Як повідомляв УНІАН, з 7 по 18 грудня у Копенгагені проходить Конференція ООН щодо протидії кліматичним змінам. У рамках цієї конференції понад 15 тисяч представників 192-х країн спробують домовитися щодо подальших дій для зменшення викидів СО2 в атмосферу.