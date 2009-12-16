Делегацію спостерігачів ЄП на виборах в Україні очолить Коваль

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Місію спостерігачів за виборами в Україні від Європарламенту очолить співголова комітету міжпарламентської співпраці з Верховною Радою України Павел КОВАЛЬ.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Делегація з 10-ти депутатів Європарламенту відвідає Україну 15-18 січня і співпрацюватиме з делегаціями Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Бюро з демократичних інституцій та прав людини (БДІПЛ), а також Парламентської Асамблеї НАТО.

У повідомленні також зазначається, що місію БДІПЛ очолюватиме Посол Рейді ТАЛЬЯВІНІ, відома, зокрема, як автор розслідування причин війни в Грузії, а місію Парламентської Асамблеї ОБСЄ – її Президент Жоао СОАРЕШ.

“Те, як будуть проведені ці вибори, спостерігатиметься з великим інтересом Європейською громадською думкою і, звичайно, матиме вплив на політичні відносини між ЄС та Україною, включаючи переговори про угоду про асоціацію”, - цитуються у повідомленні слова П.КОВАЛЯ.

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори в Україні призначені на 17 січня 2010 року. Загалом, за словами міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА, лише від ЄС на українські вибори планують приїхати близько 700 спостерігачів.