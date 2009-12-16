Єврокомісія задоволена стратегічними запасами нафти
13:00, 16 грудня 2009Новини ЄС
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Країни-члени накопичили запасів на 122 дні споживання
Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Єврокомісія задоволена запасами нафти в країнах-членах ЄС на випадок надзвичайних ситуацій.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, в ході засідання Групи з постачання нафти 15 грудня експерти країн-членів ЄС підтвердили, що на сьогодні запаси нафти в країнах-членах ЄС на випадок надзвичайних ситуацій відповідають 122 дням нормального споживання, що набагато вище мінімально встановленого рівня в 90 днів.
Єврокомісія скликала засідання Групи з постачання нафти для оцінки готовності країн-членів ЄС перед початком зимового періоду.
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