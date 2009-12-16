ЄС може більше допомагати Україні
13:18, 16 грудня 2009Новини ЄС
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Але Україна повинна для цього більше працювати
Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ каже, що ЄС може більше допомагати Україні, але для цього Україна має більше працювати над реформами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, про це він заявив 15 грудня ввечері на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.
“Наші українські друзі мають зробити більше, якщо вони хочуть, щоб ми більше допомагали їм”, - сказав Президент Єврокомісії.
Він зазначив, що останній саміт Україна-ЄС був дуже успішним.
Разом з тим, за словами Ж.БАРРОЗУ, в нинішній ситуації говорити про можливість розширення ЄС за рахунок України не є можливим.
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