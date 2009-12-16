Поляки більше вірять в ефективність ЄС, ніж свого уряду
І бачать Брюссель у ролі антикризового менеджера
Варшава. 16 грудня. УНІАН. Громадяни Польщі вважають, що керівництво Європейського Союзу може ефективніше долати наслідки кризи, ніж польський уряд.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними останнього опитування Eurobarometr-у, поляки утричі частіше назвали найефективнішим антикризовим менеджером Брюссель, а не власних урядовців.
За даними опитування, яке проводить Євростат, поляки також залишаються найбільшими оптимістами європейського об’єднання – 74% опитаних при 66% середнього показника в 27 державах ЄС.
Більше половини поляків також вважають, що справи Євросоюзу „розвиваються в доброму напрямку” у той час, як, наприклад, серед французів цей показник складає 31%.
75% поляків переконані, що Польща виграла від інтеграції з Євросоюзом, в той час як середньоєвропейський показник складає 57%.
Найбільш скептично оцінюють найбільше європейське об’єднання британці – 36% позитивних відгуків.
Як повідомляв УНІАН, Польща вступила в ЄС в травні 2004 року (майже після 15 років демократичних та ринкових реформ). Разом з Польщею до ЄС вступило ще 9 держав, більшість із яких зі Східної Європи.