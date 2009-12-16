У 2008-му іноземці становили 6% населення ЄС

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. В 2008 році в ЄС проживало 3-,8 млн. іноземців, або 6% від всього населення країн-членів ЄС.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

При цьому, за даними Євростату, 11,3 млн. іноземців були вихідцями з інших країн-членів ЄС, 19,5 млн. – з інших країн Європи та світу.

В 2008 році найбільша кількість іноземних громадян була зареєстрована в Німеччині (7,3 млн. осіб), Іспанії (5,3 млн.), Великобританії (4,0 млн.), Франції (3,7 млн.) та Італії (3,4 млн.). В цих країнах загалом проживають понад 75% всіх іноземців, що мешкають в країнах-членах ЄС.

В процентному відношенні до кількості населення, найбільша кількість іноземців в Люксембургу (43% всього населення країни), Латвії (18%), Естонії (17%), Кіпрі (16%), Ірландії (13%), Іспанії (12%) та Австрії (10%).

Кількість іноземців менше 1% від всього населення зареєстрована в Румунії, Польщі, Болгарії та Словаччині.

В 2008 році 37% всіх іноземців, що проживали в країнах-членах ЄС становили громадяни інших країн-членів ЄС. Найбільше проживало за кордоном громадян Румунії (1,7 млн. осіб, або 15% від всієї кількості іноземців з інших країн-членів ЄС), Італії (1,3 млн., або 11%) та Польщі (1,2 млн. осіб, або 11%).

Серед іноземців з інших країн світу найбільшими групами є громадяни Туреччини (2,4 млн. осіб, або 12% від всієї кількості іноземців з інших країн світу, що проживали в ЄС), Марокко (1,7 млн. осіб, або 9%) та Албанії (1,0 млн. осіб, або 5%).

Серед найбільших груп іноземців, що проживають в окремих країнах-членах ЄС українці займають перше місце лише в Чехії, де кількість громадян України становить 103,4 тис. осіб, або 29,7% всіх іноземців, що проживають в Чехії.

На другому місці українці в Болгарії (2,2 тис. осіб, або 8,8% всіх іноземців, що мешкають в Болгарії), Греції (22,3 тис., або 2,5%), Угорщині (17,3 тис., або 9,8%), Польщі (6,1 тис., або 10,6%). На третьому місці українці в Португалії (39,6 тис. осіб, або 8,9%) та Словаччині (3,7 тис., або 9,2%).

Вихідці з Росії посідають перше місце за проживанням в Болгарії (9,0 тис. осіб, або 36,7% від всіх іноземців, що мешкають в цій країні), Литві (12,8 тис. осіб, або 29,7%) та Фінляндії (26,2 тис., або 19,8%). Також багато громадян Росії в Латвії (28,5 тис. осіб, або 6,9%) та в Польщі (3,7 тис., або 6,4%).

Вихідців з Білорусі досить багато у Литві, де вони займають друге місце за кількістю іноземців (4,7 тис. осіб, або 10,9%), а вихідців з Грузії – у Греції, де вони займають 3-є місце (17,2 тис., або 1,9%).