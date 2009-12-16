Глава місії EUBAM залишає посаду

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Глава місії EUBAM генерал-майор Ференц БАНФІ залишає свою посаду 31 грудня цього року.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (European Union Border Assistance Mission).

Згідно з повідомленням, до прибуття нового керівника обов`язки глави місії виконуватиме нинішній заступник Удо БУРКХОЛДЕР.

«Я побачив реальні зміни на місцях за чотири роки моєї роботи в місії ЄС», - сказав Ф.БАНФІ.

Ф.БАНФІ керував місією з моменту її заснування в грудні 2005 року. В лютому 2010 року він очолить Коледж європейської поліції (CEPOL), розташований у Великій Британії.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня цього року ЄС продовжив мандат Місії EUBAM на 2 роки – до 30 листопада 2011 року.