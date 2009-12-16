Єврокомісія та Microsoft досягли компромісу щодо браузерів

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Єврокомісія та Microsoft досягли згоди щодо поставок Інтернет-браузерів разом з Windows.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС.

“Це – різдвяний подарунок для сотень мільйонів європейців”, - сказала комісар ЄС.

Згідно з досягнутою домовленістю, починаючи з середини березня 2010 року операційні системи Windows XP, Windows Vista та Windows 7 надаватимуть можливість користувачам при здійсненні конфігурації, обирати Інтернет-браузер, що використовуватиметься за умовчанням, як основний, з 12-ти різних браузерів. Серед них, обов’язково пропонуватимуться крім Internet Explorer, також Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox та Opera. Ще 7 браузерів будуть обиратися з рейтингами їхньої популярності серед користувачів.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія розпочала розслідування проти Microsoft щодо того, що компанія постачала свої операційні системи лише з одним Інтернет-браузером - Internet Explorer – у січні цього року.

Розслідування загрожувало Microsoft штрафом в 10% від річного обороту, який у червні досяг 58,44 млрд. дол.