НАТО закликає Росію виконати зобов`язання по Грузії

Москва. 16 грудня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН наголошує, що Росія не виконала повністю зобов`язання за планом Саркозі-Медведєва відносно Грузії.

Про це він заявив в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

Зокрема, А. Фог РАСМУССЕН підтвердив, що питання Грузії обговорювалося на зустрічах з вищим керівництвом Росії.

«Так, справді, це було важливою частиною порядку денного, оскільки ми розходимося у питанні Грузії. Ми наполягаємо на територіальній цілісності Грузії і виведенні російських військ із Грузії. Усі країни мають право вирішувати питання союзництва самі. Це стосується і Грузії, й України», - заявив Генсек НАТО.

Він підкреслив, що Росія повністю не виконала плани із припинення вогню, передбачені планом Саркозі-Медведєва. «Ми не думаємо, що Росія повністю виконала плани із припинення вогню з осені 2008 року, і ми наполегливо закликаємо Росію виконувати свої зобов`язання», - заявив А. Фог РАСМУССЕН.

Він вважає, що в інтересах майбутньої співпраці НАТО і Росії на сьогоднішніх переговорах сторони лише зафіксували відмінність позицій по Грузії, але далі у дане питання не заглиблювалися.

Він також наголосив, що НАТО не вірить, що Грузія готує військовий реванш у Південній Осетії та Абхазії.