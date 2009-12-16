Тимошенко просить у Польщі спостерігачів на вибори

Київ. 16 грудня. УНІАН. Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО просить міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО направити спостерігачів на вибори Президента України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, з таким проханням глава уряду звернулася сьогодні під час зустрічі з Р.СІКОРСЬКИМ у Києві.

«Я дуже прошу вашої підтримки, ОБСЄ, всіх людей доброї волі, які завжди підтримували демократію в Україні, і хочу запросити в Україну для захисту результатів виборів», - зазначила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд та вона, як прем’єр-міністр, робитиме все, щоб в Україні відбулися чесні та прозорі вибори.

«На сьогодні головне завдання - захистити результати виборів», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що найближчим часом зовнішня політика України стане більш зрозумілою у світі. Прем’єр-міністр України подякувала польській стороні за всебічну підтримку України та двосторонню співпрацю.

У зустрічі також взяли участь з української сторони - міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, голова Державної податкової адміністрації Сергій БУРЯК; з польської сторони - заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Анджей КРЄМЕР, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ.