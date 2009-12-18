Новий комісар з політики сусідства хоче більше допомагати країнам-сусідам

Брюссель. 18 грудня. УНІАН. Призначений комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства (ЄПС) чех Штефан ФУЛЕ планує на 2013-2017 роки розширити фінансову допомогу країнам-кандидатам та сусідам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у його відповідях на анкету Європарламенту, яку він заповнив перед схваленням парламентом нового складу Єврокомісії.

“Я забезпечу ранній старт підготовки до розширення можливостей чинних Інструменту з допомоги перед вступом до ЄС та Інструменту європейського сусідства та партнерства на 2013-2017 роки”, - написав він.

Ш.ФУЛЄ зазначив, що планує посилити ефективність допомоги ЄС та ефективне управління її наданням.

Говорячи про допомогу країнам-сусідам, призначений комісаром зазначив, що ефективна технічна допомога має все більше допомагати розвиткові економік сусідніх країн, готувати їх до конкуренції з економікою ЄС в процесі подальшої економічної інтеграції.

Говорячи про пріоритети роботи на посаді комісара Ш.ФУЛЄ заявив, що планує вже в 2010 році завершити переговори про приєднання Хорватії до ЄС, продовжити переговори з Туреччиною, розпочати переговори про вступ з колишньою югославською республікою Македонією, інтенсифікувати відносини в рамках Східного партнерства та Союзу для Середземномор’я.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ повідомив про те, що всі країни-члени ЄС представили кандидатів на посади комісарів, а також розподілив портфелі між майбутніми комісарами.

З 11 по 19 січня 2010 року Європарламент планує провести слухання з кандидатами на посади членів Єврокомісії і потім визначитися щодо своєї підтримки нового складу Єврокомісії. Перед проведенням слухань, всі призначені країнами-членами комісари надіслали в Європарламент свої резюме, декларації про прибутки та відповіді на анкету, розроблену депутатами Європарламенту.