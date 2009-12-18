Новий комісар ЄС з внутрішніх справ хоче розширити Шенген

Брюссель. 18 грудня. УНІАН. Призначена комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ хоче розширити Шенгенську зону.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у її відповідях на анкету Європарламенту, яку вона заповнила перед схваленням парламентом нового складу Єврокомісії.

“Разом з відповідними країнами-членами я також хочу розширити Шенгенську зону. Паралельно, я хочу спростити процедури прикордонного контролю для вихідців з третіх країн, що в’їжджають до Шенгенської зони та запровадити електронну реєстрацію тих, хто виїжджає”, - написала вона.

С.МАЛЬМСТРЬОМ також зазначила, що хоче продовжити роботу ще з двома Балканськими країнами – Албанією та Боснією і Герцеговиною з метою досягнення безвізового режиму з ними у найближчому майбутньому.

Серед пріоритетів своєї діяльності С.МАЛЬМСТРЬОМ назвала створення спільної системи надання притулку та спільної міграційної політики, створення системи легальної міграції, а також розвиток стратегії внутрішньої безпеки. При цьому, пропозиції щодо управління легальною міграцією призначена комісаром планує представити вже в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ повідомив про те, що всі країни-члени ЄС представили кандидатів на посади комісарів, а також розподілив портфелі між майбутніми комісарами.

З 11 по 19 січня 2010 року Європарламент планує провести слухання з кандидатами на посади членів Єврокомісії і потім визначитися щодо своєї підтримки нового складу Єврокомісії. Перед проведенням слухань, всі призначені країнами-членами комісари надіслали в Європарламент свої резюме, декларації про прибутки та відповіді на анкету, розроблену депутатами Європарламенту.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування стосується громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни-члена ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Латвія, Литва, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Словаччина, Словенія. До Шенгенської зони також належать Ісландія і Норвегія та Швейцарія.