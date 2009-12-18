Австрія передала Україні предмети мистецтва народів Криму
Їх вивезли під час Другої світової
Київ. 18 грудня. УНІАН. Австрія передала Україні колекцію предметів мистецтва народів Криму, вивезених за межі нашої держави під час Другої світової війни
Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, сьогодні відбулася урочиста церемонія передачі Міністерству культури і туризму України повернутих Австрійською Республікою предметів декоративно-ужиткового мистецтва народностей Криму та приватних листів періоду німецької окупації Кам’янець-Подільськjuj.
У церемонії передачі взяли участь заступник міністра закордонних справ України Олександр ГОРІН, заступник міністра культури і туризму України Тимофій КОХАН, Надзвичайний і Повноважний посол Австрійської Республіки в Україні Маркус ВУКЕТІЧ, заступник голови Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Павло БІЛАШ, а також представники Австрійського культурного форуму і Бахчисарайського історико-культурного заповідника.
Повернуті культурні цінності – це колекція текстильних виробів кримських татар і караїмів, що включає хустини, ремені, сумки, драпування, підв’язки, виготовлені, здебільшого, з оксамиту, обшиті золотими нитками.
Відповідно до домовленостей, досягнутих з австрійською стороною, культурні цінності народностей Криму будуть передані Міністерством культури і туризму України, відповідно до встановленої процедури, на постійне зберігання до Бахчисарайського історико-культурного заповідника, а акти кореспонденції – до Державного архіву Хмельницької області, меморіального комплексу “Національний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” та Національного музею історії України.
Повернута австрійською стороною кореспонденція - близько 1200 листів - дасть можливість дізнатися про долю людей, яких торкнулися трагічні події початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.